Körfez Gençlerbirliği, Ragbide 40'a Yakın Milli Sporcu Yetiştiriyor

Körfez Gençlerbirliği, ragbide milli takıma sporcu yetiştiriyor

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, ragbi branşını 2019'da kurduğundan bu yana ilçedeki okullardan sporcu toplayarak Türkiye ve Avrupa liglerinde adından söz ettiriyor. Kulüp, ragbi branşının açılmasından bu yana milli takıma farklı kategorilerde 40'a yakın sporcu kazandırdı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada belediye olarak sporun her dalına önem verdiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini söyledi. Söğüt, kulüpte 15 branşta yaklaşık 2 bin lisanslı sporcunun bulunduğunu belirterek, en fazla başarının ragbide elde edildiğini vurguladı.

Söğüt, kulüpten milli takıma farklı kategorilerde kadın ve erkek sporcular göndermenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Milli takıma sporcu göndermek, ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilecek çalışmaları yönetmek bizim en önemli hedeflerimizden biriydi. Ragbide bu anlamda çok önemli mesafe katettik."

Başkan Söğüt, milli takımda oynayan sporcuların akademik olarak da başarılı olduğunu belirterek, "Ragbide güzel de bir hava yakaladık. Özellikle takım ruhu oluştu. Keyifle antrenmanlarını sürdürüyorlar. Belediye olarak gençlerimize, sporcularımıza elimizden gelen tüm desteği sunuyoruz. Türkiye'nin neresinde şampiyona olursa bunlara katılım sağlıyoruz. Bu anlamda her zaman sporcularımızın yanındayız, destekçiyiz." diye konuştu.

Antrenör İhsan Demirtaş: "Öz kaynaklarımızdan sporcu çıkarıyoruz"

Kulübün ragbi antrenörü İhsan Demirtaş, bu sezon kulüpte 100'e yakın lisanslı ragbi sporcusu olduğunu; bu sporculardan milli takım kamplarına gönderdikleri 17 sporcunun 11'inin ay yıldızlı formayı giydiğini aktardı.

Demirtaş, kulübün milli takıma sporcu gönderme konusunda öne çıktığını belirterek, "Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bir akademi kulübü. Sporcularımızı 14-15 yaşından itibaren bu spora başlatıp bu zamanlara getiriyoruz. Çok afaki durumlar olmadığı sürece transfer yapan bir kulüp değiliz. Öz kaynaklarımızdan sporcu çıkarıyoruz." dedi.

Demirtaş, altyapının gücüne dikkat çekerek, "5 yıldır düzenli olarak liglerde derece alıyoruz. Özellikle alt liglerde şampiyonluklarımız, ikinciliklerimiz ve üçüncülüklerimiz var. En önemli örneklerinden biri, bizim kategorimizde 21 yaş altı ligi üç senedir var. Kadınlarda üç yıldır 21 yaş altı liginin şampiyonu ve tek şampiyonu bizim kulübümüz. Erkeklerde bir şampiyonluğumuz, bir ikinciliğimiz ve bir üçüncülüğümüz var. Bu da bizim akademimizin ne kadar kuvvetli ve başarılı olduğunu gösterir." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Ayşenur Yılmaz

Sporculardan Ayşenur Yılmaz, ragbiye kulübün okullarda sporu tanıtmak amacıyla düzenlediği seminerler sayesinde başladığını anlattı. Yılmaz, deneyimini şu sözlerle özetledi: "Ragbi sayesinde hayatım değişti. Milli sporcu oldum. Yurt dışında maçlarda oynadım. Milli takımda kaptan oldum. Şu an kendi takımda da kaptanım. Belediyemizin katkıları sayesinde ragbi hepimizin hayatını değiştirdi."

Kulüp yetkilileri ve antrenörler, genç yaşlardan itibaren sürdürülen akademik ve sportif çalışmayla hem saha başarısı hem de sporcuların kişisel gelişimini hedeflediklerini, belediye desteğiyle Türkiye genelindeki şampiyonalara katılım sağladıklarını belirtiyor.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, ragbi branşında milli takıma sporcu yetiştiriyor. Türkiye ligi ve Avrupa liglerindeki başarılarıyla adından söz ettiren kulüp, ragbi branşının açılmasından bu yana milli takıma farklı kategorilerde 40'a yakın sporcu kazandırdı. Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş, antrenmanda sporcularla bir araya geldi.