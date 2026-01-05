DOLAR
Körfezli Kick Boksçulardan Şampiyona Öncesi Güç Birliği

Körfez'in iki kick boks kulübü, Türkiye Şampiyonası hazırlığında ortak antrenman yaparak teknik, kondisyon ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:10
Körfez Belediyesi Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ile Körfez Uzakdoğu Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ortak antrenman düzenledi. Etkinlik, sporcular arasında tecrübe paylaşımı ve kondisyonu artırmayı hedefledi.

Ortak çalışmada, sporcuların teknik ve taktik kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Antrenmanda kick boksun temel taşları olan denge, koordinasyon ve hızlı karar verme yetileri üzerinde özellikle duruldu.

Deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen seans, sporculara şampiyona öncesinde eksiklerini görme ve üzerinde çalışma fırsatı sundu.

"Hızın stratejiyle buluştuğu bir spor"

Körfez Gençlerbirliği Kick Boks Antrenörü Musab Yaman, yaptığı açıklamada, ortak antrenmanın sporcular için çok verimli geçtiğini söyledi. Tecrübeli antrenör Aşkın Kahveci ile iki takımın sporcularını birlikte değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi yüksek kondisyon gerektiren kick boks, belirli kurallar ve teknik bilgiler ile yapılmaktadır. Her savunma ve dövüş sporunun hareketleri ve teknikleri olduğu gibi kick boksun da kendine özgü hareketleri ve teknikleri vardır. Kickboks, hızın stratejiyle, gücün ise hassasiyetle buluştuğu bir spordur. Hızlı vuruşlar, hızlı ayak hareketleri ve hızlı tepkiler verilmesi gerekir. Ayrıca en önemli noktalardan biri de kick boksta denge ve koordinasyon çok önemlidir. Biz antrenmanlarımızda bunlara göre çalışmalar yaptırıyoruz. Bugün burada ortak çalışma yaptık. Aşkın Kahveci hocamıza ve sporcularına misafirperverliliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz."

