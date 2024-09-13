Köy Okulundan Dünya Şampiyonasına: Rabia Karataş'ın Azmi

Köy Okulundan Dünya Arenasına

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki Melikli köyünde, 7 yıl önce wushu sporuna adım atan ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcu Rabia Karataş, dünya şampiyonu olma yolunda ter döküyor.

Wushu ile Tanışma Hikayesi

2017 yılında antrenörü Tayfun Öztürk sayesinde wushu ile tanışan 17 yaşındaki Rabia, 2019 yılındaki ilk turnuvasında madalya kazanarak kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı. Şimdiye kadar Avrupa, Balkan ve 3 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Dünya Şampiyonası Hedefi

22-30 Eylül tarihleri arasında Brunei’de düzenlenecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası için Kastamonu'da yoğun bir hazırlık süreci geçiren Rabia, bu organizasyona ilk kez katılacak olmanın heyecanını yaşıyor. Rabia, organizasyondan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Milli Sporcu'nun Açıklamaları

AA muhabirine konuşan Rabia, "İnşallah dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Tarih yazmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki kampın verimli geçtiğini belirten milli sporcu, kendilerine sunulan imkanlardan da memnun olduğunu dile getirdi.

Örnek Olmak İstiyor

Köyünde ve çevresindeki birçok kişiye örnek olduğunu söyleyen Rabia, çocukların ve gençlerin wushu sporuna başlamalarını teşvik etti. "Kendimi tebrik eden birçok insan var ve bu beni mutlu ediyor," dedi.

Köy okulunda 7 yıl önce wushuya başlayan Rabia Karataş, dünya şampiyonu olmak istiyor. Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanan Rabia, ilk kez katılacağı şampiyonadan altın madalya ile dönmek istiyor.

Köy okulunda 7 yıl önce wushuya başlayan Rabia Karataş, dünya şampiyonu olmak istiyor. Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanan Rabia, ilk kez katılacağı şampiyonadan altın madalya ile dönmek istiyor.

Köy okulunda 7 yıl önce wushuya başlayan Rabia Karataş, dünya şampiyonu olmak istiyor. Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanan Rabia, ilk kez katılacağı şampiyonadan altın madalya ile dönmek istiyor.

Köy okulunda 7 yıl önce wushuya başlayan Rabia Karataş, dünya şampiyonu olmak istiyor. Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanan Rabia, ilk kez katılacağı şampiyonadan altın madalya ile dönmek istiyor.

Köy okulunda 7 yıl önce wushuya başlayan Rabia Karataş, dünya şampiyonu olmak istiyor. Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanan Rabia, ilk kez katılacağı şampiyonadan altın madalya ile dönmek istiyor.

Köy okulunda 7 yıl önce wushuya başlayan Rabia Karataş, dünya şampiyonu olmak istiyor. Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanan Rabia, ilk kez katılacağı şampiyonadan altın madalya ile dönmek istiyor.