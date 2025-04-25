Krikette Uluslararası Başarı Hedefi: Olimpiyatlara Giden Yol

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, kriket milli takımlarının Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Kriket Şampiyonası’nda başarılı olmayı hedeflediğini ifade etti. Şahin, “Zaman içinde kendimizi daha net göreceğiz. Hedefimiz, ilerleyen süreçte olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.” dedi.

Bolu'daki Organizasyon

Bolu Karaçayır Spor Tesisleri’nde 19-20 Nisan tarihlerinde 8 takım ve 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Büyük Kadınlar T20 Kriket Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Müsabakaları dolayısıyla Bolu’ya gelen Şahin, düzenlediği basın toplantısında detayları paylaştı. 2023 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil edilen kriketin, Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesine alındığını hatırlattı.

Kriketin Gelişimi İçin Çalışmalar

“Kriketin gelişmesi için çalışmalar yürütüyoruz” diyen Şahin, “Daha fazla kulübe, daha fazla sporcuya ulaşmayı ve bu branşta ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek bir yapı kurmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Okullarda Yaygınlaştırma Projeleri

Nahit Şahin, bu yılki hedeflerinin arasında Malaga'da büyük erkek takımlarıyla Avrupa Şampiyonası'na katılmanın bulunduğunu belirterek, “Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Şu anda mücadelemiz Avrupa Şampiyonasında derece almak yönünde.” dedi. Bu süreçte, kriket sporunun okullarda yaygınlaştırılması için projeler geliştireceklerini de vurguladı.

“Kriket, dünya genelinde sosyal medyada en çok takip edilen branşlardan biri. Ülkemizde bu ilgiyi artırmak ve yaygınlaştırmak için tesisleşmeye ihtiyaç duyduğumuzu Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ilettik. Bakanımız, Ankara Esenboğa ve Kızılcahamam’daki tesislerin federasyonumuz kullanımına açılması yönünde talimat verdi.”

Bolu Karaçayır Spor Tesisleri’nde 19-20 Nisan tarihlerinde 8 takım ve 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen Büyük Kadınlar T20 Kriket Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Müsabakaları dolayısıyla Bolu’ya gelen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bolu Karaçayır Spor Tesisleri’nde 19-20 Nisan tarihlerinde 8 takım ve 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen Büyük Kadınlar T20 Kriket Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Müsabakaları dolayısıyla Bolu’ya gelen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.