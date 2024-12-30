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Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı: Yeni Hakemlik Sistemi ve Ali Koç'un Açıklamaları

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Ali Koç yeni hakemlik sisteminin yol haritasının kulüpler tarafından destekleneceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 19:31
Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı: Yeni Hakemlik Sistemi ve Ali Koç'un Açıklamaları

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Gerçekleşti

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig ve 1. Lig takımlarının yetkililerinin katılımıyla İstanbul'da bir otelde toplandı. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü ve sonrasında Başkan Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni Hakemlik Sistemi ile İlgili Açıklamalar

Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun önerdiği yeni hakemlik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta Riva'da bir araya geldiklerini hatırlatan Koç, "Bugün tartıştık, değerlendirdik. Kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik." dedi.

Danışma Kurulu Oluşturulacak

Koç, bir danışma kurulunun oluşturulacağını ve bu kurulda kulüplerin temsil edileceğini açıkladı. Özellikle bu danışma kurulunun, 20. haftada başlayacağı planlanan yönetim modeli hakkında çalışmalara başlayacağına dikkat çekti.

Hakemlik Müessesesinin Önemi

Ali Koç, hakemlik konusunun kronik bir sorun olduğunu belirterek, "Modern futbola baktığımızda bu tür konularda modernleşmemiz gerektiğini görüyoruz." şeklinde konuştu. Kulüplerin olumsuz deneyimleri ve şikayetlerinin hakemlik müessesesi üzerinde etkili olması gerektiğini vurguladı.

Danışma Kurulunda Kulüp Başkanları Yer Alamayacak

Koç, danışma kuruluna kulüp başkanlarının girmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu sistemin başarıya ulaşması için kulüplerin elini taşın altına koyması gerek." ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni sistemin bazı kulüpler tarafından desteklenip, bazıları tarafından daha iyi belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Ali Koç son olarak, kulüpler birliği olarak birlikte hareket edilmesi ve futbolun geleceği için el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurguladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin yetkililerinin katılımıyla...

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin yetkililerinin katılımıyla...

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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