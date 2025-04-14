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Kümbet Yaylası'nda İlkbahar Keyfi: Snowboard Heyecanı

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda ilkbaharda yağan karla snowboard etkinliği yapıldı. Sporcular, 2250 rakımlı karlı yamaçlarda kaymanın keyfini çıkardı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 12:30
Kümbet Yaylası'nda İlkbahar Keyfi: Snowboard Heyecanı

Giresun'un eşsiz doğal güzellikleriyle bilinen Kümbet Yaylası'nda, ilkbaharda yağan kar, snowboard tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sundu. Ordu Extreme Spor Kulübü ve Sinop Surfing ekibi, Dereli ilçesindeki yaylada bir araya gelerek karlı yamaçlarda kaymanın keyfini çıkardı.

Sporcular, yaylanın 2250 rakımlı Koçkayası mevkisinde, ladin ağaçlarının arasında snowboard heyecanını yaşadı. Snowboarda tutkulu olan Seçil Ekici, yaptığı açıklamada, Kümbet Yaylası'nda kaymanın kendisine büyük keyif verdiğini ifade etti. Ekici, "Yaylanın doğal ortamı harika, snowboard ile bu eşsiz manzarayı yaşamak şart!" dedi.

Bir diğer snowboard tutkunu Sertaç Yalçın ise, nisan ayında daha önce de kaydıklarını, ancak Koçkayası mevkisinin eğimi ve mesafesi açısından şimdiye kadar en iyi yer olduğunu belirtti. Şenol Aksu da, kış sporları için çok uygun bir karda kayma imkanı bulduklarını ve gelecekte tekrar yaylaya gelmek istediklerini kaydetti.

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar yağışı sonrası snowboard etkinliği yapıldı. İlkbaharda yağan...

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar yağışı sonrası snowboard etkinliği yapıldı. İlkbaharda yağan karı fırsat bilen Ordu Extreme Spor Kulübü ile Sinop Surfing ekibi üyesi sporcular, Dereli ilçesindeki yaylada bir araya geldi. Sporcular yaylanın 2250 rakımlı Koçkayası mevkisindeki karlı yamaçlarda ladin ağaçlarının arasından snowboard ile kaydı.

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar yağışı sonrası snowboard etkinliği yapıldı. İlkbaharda yağan...

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar yağışı sonrası snowboard etkinliği yapıldı. İlkbaharda yağan karı fırsat bilen Ordu Extreme Spor Kulübü ile Sinop Surfing ekibi üyesi sporcular, Dereli ilçesindeki yaylada bir araya geldi. Sporcular yaylanın 2250 rakımlı Koçkayası mevkisindeki karlı yamaçlarda ladin ağaçlarının arasından snowboard ile kaydı.

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