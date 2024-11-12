Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Dinamo Zagreb'i Mağlup Etti

Kuzeyboru'dan Tarihi Başarı

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turunun rövanşında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Rövanş Maçı Sonuçları

İlk maçta 3-1 galip gelen Kuzeyboru, Hırvatistan'da düzenlenen rövanş maçını Pescenica Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

Maçın set sonuçları ise şöyle: 25-17, 25-15 ve 26-24. Bu sonuçla Aksaray temsilcisi adını 8'li final turuna yazdırmış oldu.

Bir Sonraki Rakip: Volley Mulhouse

Kuzeyboru, 8'li finalde FransaVolley Mulhouse takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme, takımın hedefleri doğrultusunda büyük bir adım olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.