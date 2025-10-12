L'Etape Türkiye by Tour de France İstanbul'da: Kazananlar Belli Oldu

L'Etape Türkiye by Tour de France İstanbul'da tamamlandı

Tour de France'ın amatör yarışı L'Etape Türkiye, İstanbul'da düzenlenen etaplarla sona erdi. Yarışlar Beykoz Spor Ormanı başlangıç noktasından çıkarak 105 kilometrelik uzun ve 52 kilometrelik kısa parkurlarda koşuldu.

Etap ve rota

Katılımcılar startın ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçip köprü dönüşü ile Polonezköy, Riva, Kılıçlı ve Paşamandıra güzergâhlarını takip ederek Beykoz Spor Ormanı'nda yarışı tamamladı.

Genel klasman ve mayolar

Sarı mayo: Uzun parkur erkeklerde Gökhan Uzuntaş, kadınlarda Gökçe Demirsoy.

Yeşil mayo (en hızlı sprinter): Şevket Özer (erkek); kadınlarda Gökçe Demirsoy yine yeşil mayonun sahibi oldu.

Kırmızı puantiyeli mayo (en iyi tırmanışçılar): Anton Hrabovskyi (erkek); kadınlarda Şeniz Pamuk aldı.

Sonuçlar

Uzun Parkur - Erkekler

1- Gökhan Uzuntaş: 02:56:58

2- Anton Hrabovskyi: 02:57:11

3- Turgay Germen: 02:57:38

Uzun Parkur - Kadınlar

1- Gökçe Demirsoy: 03:14:34

2- Vicky Walsaw: 03:14:45

3- Aylin Yüce: 03:23:04

Kısa Parkur - Erkekler

1- Murat Uslu: 01:23:21

2- Kamer Kanber: 01:23:21

3- Tuğrul Atakan Demirtaş: 01:23:23

Kısa Parkur - Kadınlar

1- Sevcan Alper Özcan: 01:35:25

2- Buket Demirci: 01:39:02

3- Olena Maksymenko: 01:42:05

Organizasyon yetkililerinden değerlendirmeler

Ülkü Yüksel: "Marka olarak ülkemize sağladığımız katma değerli işten gurur duyuyoruz. 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın sporcu İstanbul'a geldi. Tour de France serisi içinde Asya Kıtası'nı Avrupa Kıtası'na bağlayan tek bisiklet yarışı bu. Sporseverler için de eşsiz bir deneyim. Ülkemizin tanıtımı ve spor turizmi açısından Türkiye'nin bir destinasyon noktası olarak tanımlanması bizim için oldukça kıymetli."

Çağlar İlter: "İstanbul'un ve ülkenin böyle bir organizasyonla anılması çok güzel. Çok güzel görüntüler veriyoruz. Bazı anlar var ki, sporcuların bazısı Asya'da bazısı Avrupa'da bazısı da Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün üstünde oluyor. Dünyada böyle güzel bir görüntü bisikletseverler için yok denecek kadar az. Eşsiz görüntüler. Bu anlamda geri dönüşü çok güzel. Hem yurt içindeki hem yurt dışındaki yansımaları çok olumlu. Türkiye'nin böyle bir organizasyonla anılmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Buradaki sporcular kendi şehirlerinde, yurt dışından bu ambiyansı yaşamak için geliyorlar. Böyle bir organizasyona destek olmaktan çok mutluyuz."

L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı sona erdi. Beykoz Spor Ormanı'ndan başlayan yarışlar 105 kilometrelik uzun parkur ve 52 kilometrelik kısa parkur kategorilerinde gerçekleştirildi.