La Liga'da ilk maçına çıkan Arda Güler'den 'Devamı da gelecek!' mesajı

Real Madrid, Las Palmas'ı 2-1 Yendi: Arda Güler, La Liga'da İlk Kez Forma Giydi

Real Madrid, La Liga'nın 22. haftasında Las Palmas'ı konuk etti. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Real Madrid, liderliğini sürdürdü. Milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga'da ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıktı. Arda Güler, "La Liga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek" mesajı verdi.

LAS PALMAS 1-2 REAL MADRID

Las Palmas, 22. hafta maçında Real Madrid'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 53. dakikada Javi Munoz'un golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid, 65. dakikada Vinicius Junior'un golüyle eşitliği sağladı. 84. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle 2-1 öne geçen Real Madrid, maçı bu skorla kazandı.

ARDA GÜLER, LA LIGA'DA İLK KEZ FORMA GİYDİ

Maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna giren Arda Güler, La Liga'da ilk kez Real Madrid formasıyla sahaya çıktı. 18 yaşındaki yıldız adayı, daha önce İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa'da birer maçta forma giymişti.

REAL MADRID'İN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Bu galibiyetle birlikte puanını 54 yaparak liderliğini sürdüren Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Getafe'yi ağırlayacak. 31 puanda kalan Las Palmas ise deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

ARDA GÜLER: DEVAMI GELECEK

Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli futbolcumuz, "Devamı gelecek" mesajı verdi. İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda Arda Güler, "La Liga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

- Arda Güler kimdir? Arda Güler, 18 yaşında Türk asıllı İspanyol futbolcudur. Real Madrid'in altyapısından yetişen Arda Güler, A takımda forvet mevkisinde oynamaktadır. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Arda Güler, Türkiye U21 takımında forma giymektedir.



- Arda Güler kaç yaşında? Arda Güler, 18 yaşındadır. 5 Ocak 2006 tarihinde İspanya'nın Madrid şehrinde doğmuştur.

- Arda Güler hangi takımlarda oynadı? Arda Güler, futbola Real Madrid'in altyapısında başladı. 2023 yılında Real Madrid B takımına yükseldi. 2024 yılında ise Real Madrid A takımına çıktı. Arda Güler, şu ana kadar Real Madrid A takımıyla 3 resmi maça çıktı.

- Arda Güler hangi mevkide oynuyor? Arda Güler, forvet mevkisinde oynuyor. Genellikle sağ kanatta veya santrfor olarak görev yapıyor. Hızlı, çevik ve teknik bir oyuncu olan Arda Güler, golcü bir kimliğe sahip.

- Arda Güler ne zaman Real Madrid A takımına çıktı? Arda Güler, Real Madrid A takımına 2024 yılında çıktı. İlk resmi maçına 4 Ocak 2024 tarihinde İspanya Kral Kupası'nda Melilla karşısında çıktı. İlk lig maçına ise 28 Ocak 2024 tarihinde Las Palmas karşısında çıktı.