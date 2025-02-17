La Liga Zirvesinde Karışıklık: Real Madrid ve Atletico Madrid Puan Kaybetti

La Liga'da lider durumda bulunan Real Madrid ve en yakın takipçisi Atletico Madrid karşılaştıkları zorlu maçlarda puan kaybı yaşadı. Bu durum, Barcelona için liderlik şansı doğurdu.

Real Madrid Üst Üste Üç Puan Kaybetti

Real Madrid, Osasuna deplasmanında oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak art arda üçüncü kez puan kaybetti. Maçta öne geçen Kylian Mbappe’nin golüne, Ante Budimir’in penaltıdan attığı golle yanıt verildi. Jude Bellingham'ın 39. dakikada kırmızı kart görmesiyle Madrid ekibi mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Milli futbolcu Arda Güler ise yedekler arasında yer aldı ve oyuna dahil olamadı.

Aynı akşam, Atletico Madrid de evinde Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı ve son 5 maçında 4. kez puan kaybetti. Bu sonuçlar, liderlik şansını kaçırmalarına neden oldu. Athletic Bilbao da Espanyol ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı.

Barcelona Zirveye Yükselme Fırsatı Buldu

La Liga'da şu an itibarıyla 51 puana sahip olan Real Madrid, lider durumda bulunurken, Atletico Madrid 50, bir maçı eksik Barcelona 48 ve Athletic Bilbao 45 puanla takip ediyor. Barcelona, puan kaybeden rakipleri karşısında, averajla zirveye çıkmak için önemli bir fırsat yakaladı.

Premier Lig'de Liverpool Hatasız Devam Ediyor

Premier Lig lideri Liverpool, Wolverhampton'ı 2-1 yenerek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Arsenal ise Leicester City’yi 2-0'lık skorla geçerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Manchester City ise 4-0’lık galibiyetle Newcastle United'ı mağlup etti. Liverpool 25. haftada 60, Arsenal 53 puanla zirveye yaklaşırken, Nottingham Forest 47 ve Manchester City 44 puanla sıralandı.

Serie A'da Napoli Üçüncü Beraberliğini Aldı

Serie A'nın lideri Napoli, Lazio deplasmanından 2-2'lik eşitlikle dönerek üst üste üçüncü beraberliğini yaşadı. Juventus, Inter'i 1-0 mağlup etti ve milli futbolcu Kenan Yıldız oyuna son dakikalarda dahil oldu. Roma, Parma’yı 1-0'la geçerek 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Napoli 56 puanla liderliğini korurken, Inter 54, Atalanta 51 puanla takipte kalmaya devam etti.

Bundesliga'da Bayern Münih'in Serisi Sona Erdi

Bundesliga lideri Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile 0-0 berabere kalarak 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel’i 3-1 mağlup ederek 3 hafta sonra galip geldi. Bayern Münih, 55 puanla liderliğini sürdürmeye devam ederken, Bayer Leverkusen 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ligue 1'de PSG Bitime Yaklaştı

Ligue 1 lideri PSG, Toulouse’u 1-0 yenerek son 3 maçını kazandı. Olimpik Marsilya, Saint-Etienne’i 5-1 mağlup ederek galibiyetlerini 3 maça çıkardı. PSG 56 puanla liderliğini korurken, Marsilya 46, Nice ve Monaco 40 puan sıralamasında yer aldı.