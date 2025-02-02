Lakers, LeBron James'in Tarihi 'Triple-Double' Performansıyla Knicks'i Geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in muhteşem performansıyla New York Knicks'i 128-112 mağlup etti. James, NBA tarihinde 40 yaşından sonra birden fazla maçta 'triple-double' yapan ilk isim olma unvanını elde etti.

LeBron James'in Performansı

Lakers, 9 maçın yapıldığı bu gecede, James'in 33 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle öne çıktığı bir karşılaşma oynadı. Bu galibiyet, Batı Konferansı'nda 5. sıradaki Lakers'ın sezonun 28. galibiyetini elde etmesi anlamına geliyor.

Diğer Oyuncuların Katkıları

Lakers'ta Austin Reaves 27 sayı, 5 ribaunt, 6 asist; Rui Hachimura ise 21 sayı, 3 ribaunt kaydetti.

Knicks'ten Güçlü Bir Karşılık

Doğu Konferansı'nda 32 galibiyet, 17 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Knicks'te, Josh Hart 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle 'triple-double' yaptı. Jalen Brunson 17 ve Mikal Bridges 16 sayıyla takımına katkıda bulundu.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'deki diğer maçlarda da önemli sonuçlar alındı. Oklahoma City Thunder, sahasında Sacramento Kings'i 144-110 mağlup ederek 38. galibiyetini aldı. Aaron Wiggins 41 sayı ve 14 ribaunt ile yıldızlaştı.

Maç sonuçları ise şöyle: