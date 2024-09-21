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Lando Norris Singapur Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Kazandı

Lando Norris, Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonunu alarak yarışa ön sıradan başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 17:35
Lando Norris Singapur Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Kazandı

Singapur Grand Prix'sinde Pole Pozisyonu Lando Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Singapur Grand Prix'sinde, McLaren pilotu Lando Norris etkileyici bir performans sergileyerek pole pozisyonunu kazandı. Marina Bay Caddesi Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında, 4,94 kilometrelik pistte 62 tur üzerinden yapılan yarışta, Norris 1:29.525 saniyelik en hızlı tur zamanını elde etti.

Verstappen ve Hamilton İkinci ve Üçüncü Sırada

Norris'in ardından sıralamada Max Verstappen (Red Bull) 0.203 saniye geride ikinci sırayı aldı. Üçüncü sırada ise Lewis Hamilton (Mercedes) yer aldı ve zaman farkı 0.316 saniye olarak belirlendi. Bu sezon boyunca Verstappen, 7 kez pole pozisyonuna yerlaşırken, Norris, Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer kez, George Russell ve Carlos Sainz ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Yarış Bilgileri

Singapur Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Mücadele, Formula 1 tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

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