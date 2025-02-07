LeBron James 40 Yaşında Tarihe Geçti: 42 Sayı ile Michael Jordan'ın Rekoruna Ortak Oldu

LeBron James'ten Tarihi Performans

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Los Angeles Lakers'ın 40 yaşındaki efsanevi oyuncusu LeBron James, Golden State Warriors'a karşı oynanan maçta 42 sayı atarak tarihe geçti. Lakers, bu heyecan verici karşılaşmayı 120-112 skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

James'ın Rekorlar Kitabındaki Yeri

Bu maçta en skorer oyuncu olarak öne çıkan LeBron James, aynı zamanda 17 ribaunt ve 8 asist ile dikkate değer bir performans sergiledi. 42 sayı atarak bu sezon bir maçta kaydettiği en yüksek sayıya ulaşan James, 40 yaş ve üstü yaşta NBA'de 40 ve üzerinde sayı atan efsanelerden Michael Jordan ile rekorunu paylaştı. Böylece, bu başarıyı elde eden ikinci oyuncu olmanın gururunu yaşadı.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'de oynanan diğer maçlarda da heyecan dolu karşılaşmalar yaşandı:

Boston Celtics - Dallas Mavericks : 120-127

- : 120-127 Minnesota Timberwolves - Houston Rockets : 127-114

- : 127-114 Denver Nuggets - Orlando Magic : 112-90

- : 112-90 Los Angeles Lakers - Golden State Warriors : 120-112

- : 120-112 Portland Trail Blazers - Sacramento Kings : 108-102

- : 108-102 Los Angeles Clippers - Indiana Pacers: 112-119

Alperen Şengün'den Etkileyici Performans

Houston Rockets, Minnesota Timberwolves karşısında 127-114 mağlup oldu. Milli oyuncu Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle "double-double" yaparak dikkat çekti, ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Edwards ve Jokic'ten Şahane Oyunlar

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 41 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu ve takımını galibiyete taşıdı. Edwards, NBA tarihinde 1.000 üç sayılık basket atan en genç oyuncu unvanına sahip oldu.

Denver Nuggets ise Orlando Magic'i 112-90 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı. Nikola Jokic, 28 sayı, 12 asist ve 10 ribaunt ile bu sezonki 24. "triple-double" performansını sergiledi ve bu alandaki liderliğini sürdürdü.