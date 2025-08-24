DOLAR
Letonya, EuroBasket 2025 Kadrosunu Açıkladı — Porzingis 12'de

Letonya başantrenör Luca Banchi 12 kişilik EuroBasket 2025 kadrosunu ilan etti. Porzingis, Smits ve Zagars yer alıyor; Letonya, Türkiye ile 27 Ağustos'ta karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:20
Başantrenör Luca Banchi nihai 12'yi belirledi

Letonya Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başantrenör Luca Banchi 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) için 12 kişilik nihai kadroyu belirledi.

NBA'de Atlanta Hawks forması giyen Kristaps Porzingis'in yer aldığı kadroya, Anadolu Efes'ten Rolands Smits ve Fenerbahçe Beko'dan Arturs Zagars da dahil edildi.

Letonya, turnuvanın A Grubu'nda; Türkiye, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek. Letonya, gruptaki ilk maçında 27 Ağustos Çarşamba günü A Milli Erkek Basketbol Takımı ile karşılaşacak.

Letonya'nın aday/nihai kadrosu şöyle: Davis Bertans, Dairis Bertans, Klavs Cavars, Andrejs Grazulis, Marcis Steinbergs, Arturs Kurucs, Rihards Lomazs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Rolands Smits, Arturs Zagars, Kristers Zoriks

