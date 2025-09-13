Licka: 'İleriye Çıkamadık' — Fatih Karagümrük 0-1 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrükte teknik direktör Marcel Licka, oyuncularının performansından memnun olmadığını açıkladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çek teknik adam, takımının oyun anlayışını eleştirdi.

Licka şu ifadeleri kullandı: "İlk yarıda futbol adına hiçbir şey görmedik. Çok eski zamanların futbolunu, yaşlılar gibi oynuyorduk. Sahada hiç koşmuyorduk. Beni en çok üzen konu da en çok topa dokunan oyuncumuz kalecimiz Grbicti. Biz kötü savunma yaptığımız için maçı kaybetmedik, ileriye çıkamadığımız için kaybettik. İki stoperimiz de topla çıkacak cesareti bulamadılar. Özgüveni oyuncularımda göremedik. Beklerimizin önü bomboştu, bu alanları hiçbir şekilde kullanamadık. Topa fazla dokunma durumu canımızı yaktı. Oyuncularımdan bu performansı beklemiyordum."

Teknik adam, takımın üçüncü bölgede etkisiz kaldığını vurguladı ve bunun sadece Kasımpaşa maçına özgü olmadığını belirtti: "Galatasaray, Antalyaspor, Göztepe maçlarında son 30 metrede hiç efektif olamadık. Bunun düzelmesi de zaman alacak."

Licka, genç oyuncu Tarık'ın ikinci yarıda oyuna girerek örnek bir performans sergilediğini söyledi: "16 yaşındaki arkadaşımız ikinci yarıda oyuna girdi, öbür futbolculara ileride nasıl oynanması gerektiğini gösterdi. Savunma arkasına koştu, 2 de şut çekti. İlk yarıda ilk şutumuzu 36. dakikada sol bekimiz çekti. Bu kabul edilemez. Kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes sorumluluğu arkadaşına atıyor. Üçüncü bölgedeki bu durumu değiştirmemiz gerekiyor."

Çek teknik adam, oyunculara mental destek verilmesi ve antrenmanlarda bu konular üzerinde çalışılması gerektiğini de ekledi: "İdmanlarda, maç öncesinde bunlar hakkında çalışmamız gerekiyor. Bir oyuncu top kaybedebilir ama takıma yardımcı olması gerekiyor. Bunu denersen hata yapabilirsin ama en sinirlendiğim şey, korktuğu için deneme yapmayan oyuncular. Bunu kabul edemem ve seni bir daha oynatmam. İkinci yarıda oyuna giren 16 yaşındaki Tarık, herkese futbolun nasıl oynanması gerektiğini gösterdi. Bu futbolcunun herkese örnek olmasını istiyorum."