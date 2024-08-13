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Lille'in Başarısı: Bruno Genesio İhtiyaç Duydukları Sonucu Aldıklarını Açıkladı

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:53
Lille'in Başarısı: Bruno Genesio İhtiyaç Duydukları Sonucu Aldıklarını Açıkladı

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselen Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mutluluğunu dile getirdi.

İyi Motive Olduk

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Genesio, "Bu maç için oyuncularımızı iyi motive ettik. Bugün sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İhtiyacımız olan sonucu aldık. Bu nedenle takımımla büyük bir gurur duyuyorum. Sonuna kadar profesyonelce mücadele ettiler. Gelecek için güzel sinyaller veriyor," diye konuştu.

Oyun Stratejisi ve Fair Play

Bir basın mensubunun oyuncuların yerde kaldığı pozisyonlarla ilgili sorduğu soruya Genesio, "Yerde kalmalarının sebebi faule maruz kalmalarıdır. Faule maruz kaldığınızda doğal olarak yerde kalacaksınız." şeklinde yanıt verdi.

Ferdi ve Fred'in yokluğunun oyunlarını etkileyip etkilemediğiyle ilgili sorulara ise tecrübeli teknik adam, "Biz yapmamız gerekeni yaptık. Zor bir maçtı, karşımızda deneyimli oyuncular vardı. İyi bir mücadele ortaya koyarak turu geçmeyi başardık. Bizim tarafımızda da eksikler vardı. Ama Ferdi ve Fred olsaydı da aynı şekilde oynayacaktık. Bu önemli bir maçtı; penaltı kazanmak işimize geldi." dedi.

Taraftarlara Teşekkür

Genesio, sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu harika atmosferin maç üzerindeki etkisini de vurgulayarak, "Maç sonunda takımlarına gösterilen fair-play için taraftara teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

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