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Livakovic'i transfer eden Fenerbahçe'den flaş hamle

Sarı lacivertli ekipten yeni bir hamle geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:13
Livakovic'i transfer eden Fenerbahçe'den flaş hamle

Fenerbahçe transfer hamlelerine devam ediyor! Bu ismin transfer süreci tamamlandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DEN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sarı lacivertli kadroya kaleci antrenör getirmek istediği iddiaları sonrasında Sandro Zulfic ile anlaşma yapıldı. 

sandro zufic transferi

Takımın yeni kaleci antrenörü Zufic olurken daha önce Trabzonspor'da ve Dinamo Zagreb'de çalıştığı da biliniyor. 44 yaşındaki başarılı antrenör Nenad Bjelica dönemlerinde Trabzonspor'da da görev almıştı. Zufic Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra çalışmaya ara verdi. UEFA A lisansı olan başarılı antrenör Dinamo Zagreb'de üç sene beraber çalışma fırsatı buldu. 

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