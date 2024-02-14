Livakovic'i transfer eden Fenerbahçe'den flaş hamle

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FENERBAHÇE'DEN YENİ TRANSFER HAMLESİ

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sarı lacivertli kadroya kaleci antrenör getirmek istediği iddiaları sonrasında Sandro Zulfic ile anlaşma yapıldı.





Takımın yeni kaleci antrenörü Zufic olurken daha önce Trabzonspor'da ve Dinamo Zagreb'de çalıştığı da biliniyor. 44 yaşındaki başarılı antrenör Nenad Bjelica dönemlerinde Trabzonspor'da da görev almıştı. Zufic Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra çalışmaya ara verdi. UEFA A lisansı olan başarılı antrenör Dinamo Zagreb'de üç sene beraber çalışma fırsatı buldu.