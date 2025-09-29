Liverpool, Galatasaray Maçı İçin 21 Kişilik Kamp Kadrosunu Açıkladı

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray karşısına çıkacak maç için 21 kişilik kamp kadrosunu açıkladı; Federico Chiesa ve Giovanni Leoni kadroda yok.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:36
Liverpool, Galatasaray Maçı İçin 21 Kişilik Kamp Kadrosunu Açıkladı

Liverpool, Galatasaray Maçı İçin 21 Kişilik Kamp Kadrosunu Açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere'nin Liverpool takımı, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

Eksikler ve Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Federico Chiesa ve sakatlığı bulunan Giovanni Leoni kamp kadrosunda yer almadı.

21 Kişilik Kamp Kadrosu

Alisson Becker, Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Muhammed Salah, Conor Bradley, Curtis Jones, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha

Maç Detayı

Galatasaray ile Liverpool, RAMS Park'ta yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i 3-2 yenmişti.

İLGİLİ HABERLER

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı: RAMS Park'ta 22.00 Randevusu
2
Anadolu Efes yarın Maccabi Rapyd ile Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor
3
Liverpool, Galatasaray Maçı İçin 21 Kişilik Kamp Kadrosunu Açıkladı
4
Zeynep Sönmez Çin Açık'ta 3. turda elendi
5
Çaykur Rizespor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
İstanbul'da Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası — Kazananlar Belli Oldu
7
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0-0 Atko Grup Pendikspor | Trendyol 1. Lig 8. Hafta

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı