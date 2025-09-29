Liverpool, Galatasaray Maçı İçin 21 Kişilik Kamp Kadrosunu Açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere'nin Liverpool takımı, karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

Eksikler ve Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Federico Chiesa ve sakatlığı bulunan Giovanni Leoni kamp kadrosunda yer almadı.

21 Kişilik Kamp Kadrosu

Alisson Becker, Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Muhammed Salah, Conor Bradley, Curtis Jones, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha

Maç Detayı

Galatasaray ile Liverpool, RAMS Park'ta yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i 3-2 yenmişti.