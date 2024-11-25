Liverpool Liderliğini Pekiştirdi, Premier Lig'de Fark Açıldı

Premier Lig'de Liverpool Rahatladı

Premier Lig'de Liverpool, Southampton'ı 3-2 mağlup ederek puan farkını 8'e çıkardı.

2-1 geriye düştüğü maçta Dominik Szoboszlai ve Muhammed Salah (2 gol) ile galip gelen Liverpool, Manchester City'nin hafta içi kaybetmesi sayesinde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Tottenham ise Manchester City'yi 4-0 yenerek dikkat çeken bir performans sergiledi.

Diğer Takımların Durumu

Zirve takipçileri arasında yer alan Chelsea, Leicester City'yi 2-1; Arsenal, Nottingham Forest'ı 3-0; Brighton ise Bournemouth'u 2-1 yenerek puanlarını artırdı. Bournemouth’da milli futbolcu Enes Ünal 80. dakikada oyuna girerken, Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle Brighton'da forma giyemedi.

Ligin 12. haftasında 31 puana ulaşan Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 8’e çıkardı. Diğer takımlar Chelsea, Arsenal ve Brighton ise 22'şer puanla sıralandı.

LaLiga'da Barcelona Puan Kaybetti

İspanya'nın LaLiga lideri Barcelona, Celta Vigo deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-2’lik beraberliğe razı oldu. Bu, üst üste ikinci puan kaybı oldu.

En yakın takipçisi Real Madrid, Leganes'i 3-0 yenerek farkı kapatmaya çalıştı. Arda Güler maçta 75 dakika sahada kalarak bir asist yaptı. Diğer takımlardan Atletico Madrid, Alaves’i 2-1, Villarreal ise Osasuna ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 14. hafta sonunda Barcelona 34 puanla zirvede yer alırken, Real Madrid 30, Atletico Madrid 29 ve Villarreal 25 puanla takip ediyor.

Bundesliga'da Bayern Münih Steady

Almanya'nın ekol takımlarından Bayern Münih, Augsburg'u 3-0 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı. Harry Kane’in hat-trick yaptığı maç, Bayern Münih’in liderliği için önemli bir adım oldu.

Borussia Dortmund evinde Freiburg’u 4-0 geçerken, Leipzig Hoffenheim’a 4-3 kaybetti. Bayer Leverkusen, Heidenheim'ı 5-2 mağlup ederek üç maç sonra galip geldi.

Ligde 11. hafta sonunda Bayern Münih 29 puanla liderliğini sürdürdü.

Serie A'da Napoli Yükselişte

İtalya'nın Serie A lideri Napoli, Roma karşısında Romelu Lukaku’nun golüyle 1-0 galip geldi. Zeki Çelik bu karşılaşmada 78 dakika forma giydi.

Diğer üst sıralardaki takımlar da galip gelmeyi başardı. Atalanta, Parma'yı 3-1; Inter, 5-0’la Hellas Verona’yı geçti. Fiorentina 2-0, Lazio ise 3-0 galibiyet aldı. Juventus ise 0-0’lık beraberlikle Milano'dan döndü.

Ligin 13. haftasında Napoli, 29 puanla liderliğini sürdürürken, Atalanta, Inter, Fiorentina ve Lazio 28'er puanla takipte.

PSG Ligue 1'de Zirvede

Fransa Ligue 1'de PSG, Toulouse’u 3-0 yenen bir performans sergileyerek art arda beşinci galibiyetine ulaştı. Joao Neves, Lucas Beraldo ve Vitinha bu maçta golleri atan isimlerdi.

Monaco, Brest’i 3-2 geçerken, Olimpik Marsilya ise Lens'i 3-1 mağlup etti. Ligue 1'de PSG 32 puanla liderliğini korurken, Monaco 26, Marsilya ise 23 puan topladı.

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