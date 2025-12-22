DOLAR
Lokanta Bahar’dan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’a Anlamlı Destek

Lokanta Bahar sahibi Ekrem Yanbolluoğlu, bir günlük cirosunu Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’a bağışlayarak kulübe destek verdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:18
Esnaftan örnek dayanışma

Edremit’in tanınmış esnaflarından Lokanta Bahar’ın kurucusu Ekrem Yanbolluoğlu, iş yerinin bir günlük tüm cirosunu destek amacıyla Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü’ne bağışlayarak örnek bir dayanışma sergiledi.

Yanbolluoğlu, aynı zamanda kulübün önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden. Bağışın ardından; Kulüp Başkanı Serdar Akgül, Ana Sponsor Ferhatoğlu Group Başkanı M. Agah Ferhatoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve kadın basketbol takımı sporcuları Lokanta Bahar’da bir araya geldi.

Ekrem Yanbolluoğlu destekle ilgili olarak, "Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, özellikle kadın basketbol takımıyla kentimizin gururu. Gücüm yettiğince kulübümün yanında olmaya devam edeceğim. Bugünkü kazancımızı Gürespor’la paylaşmak benim için onurdur" dedi.

Kulüp Başkanı Serdar Akgül ise yaptığı teşekkür konuşmasında, "Ekrem Yanbolluoğlu’nun bu anlamlı desteği camiamız adına çok kıymetli. Özellikle kadın basketbol takımımızın mücadelesine verilen her destek bizleri daha da güçlendiriyor. Kendisine ve Lokanta Bahar ailesine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı destek, kulüp camiasında takdirle karşılandı ve kentte dayanışma örneği olarak değerlendirildi.

