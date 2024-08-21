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Lugano-Beşiktaş Maçı Öncesi Beklentiler

Beşiktaş, Lugano ile önemli bir maç için hazır. Teknik direktör Van Bronckhorst ve futbolcu Rashica, kazanma hedefinde birleşiyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:35
Lugano-Beşiktaş Maçı Öncesi Beklentiler

Lugano-Beşiktaş Maçına Doğru

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynayacakları ilk maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Van Bronckhorst, "Zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmak ve İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz," dedi.

Hazırlık ve Hedefler

Hollandalı çalıştırıcı, basın toplantısında, Lugano hakkında hazırlık yaptıklarını ve bu ekibin iyi bir takım olduğunu vurguladı. "Maça odaklandık. Hazırız. Bu turda olmayı hak eden bir ekip. İki maçın sonunda UEFA Avrupa Ligi bileti almak istiyoruz," ifadeleriyle hedeflerini belirtti.

Sentetik Zemin Üzerine Yorum

Müsabakanın sentetik saha üzerinde oynanacak olmasının hatırlatılması üzerine Van Bronckhorst, "İyi sentetik zemini kötü çim zemine tercih ederim. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir. İyi bir maç olacak," dedi.

Rashica'dan Kazanma Vurgusu

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kolay olmayacak. Karşılaşmaya hazırız. Lugano iyi bir takım. Buraya kazanmaya geldik," şeklinde konuştu.

Düzensizlik ve Adaptasyon

Arena Thun'un sentetik zemininde oynamanın dezavantajlı olabileceği yönündeki bir soruya Rashica, "Bu bir dezavantaj olabilir. Ancak sahaya alışmalı ve en iyisini yapmalıyız," yanıtını verdi. Beşiktaş, bu kritik mücadelede galibiyeti hedefliyor.

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