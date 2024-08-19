Lugano-Beşiktaş Maçını Danimarkalı Hakem Yönetiyor

Lugano-Beşiktaş Maçı Detayları

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Bu kritik karşılaşmanın hakemi Danimarkalı Morten Krogh olarak belirlendi.

Maç Zamanı ve Yer

Maç, Thun kentinde bulunan statta, TSİ 21.30'da başlayacak. Morten Krogh'un yardımcı hakemleri ise vatandaşı D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen olacak.

Hakem Ekibi

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder iken, VAR hakemi Rob Dieperink ve AVAR hakemi Erwin Blank, her ikisi de Hollanda'dan atanmıştır.

Beşiktaş'ın bu önemli maçı için heyecan dorukta. Hedef, UEFA Avrupa Ligi'nde bir adım daha ileri gitmek.