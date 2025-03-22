Macaristan Teknik Direktörü Rossi: Türkiye Daha Avantajlı

Marco Rossi'den Türkiye Maçı Öncesi Açıklamalar

Macaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, yarın oynayacakları Türkiye maçı öncesinde kadro derinliği konusunda Türkiye'nin daha avantajlı olduğunu ifade etti. Rossi, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında, A Ligi'nde kalmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını dile getirdi.

Geçmiş Maç ve Gelişmeler

Budapeşte'deki milli takım tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Rossi, orta saha oyuncusu Balint Vecsei ile birlikte kameraların karşısına geçti. Son zamanlarda geliştikleri için Türkiye'ye başarı dileğinde bulunan Rossi, 'Geçen yıl bir hazırlık maçı yaptık. O zamandan bu yana Türk Milli Takımı büyük bir gelişim gösterdi. Yarınki maça odaklanıyoruz' dedi.

Sakatlık Durumu ve Oyuncular

Rossi, ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Roland Sallai hakkında son bir değerlendirme yapacaklarını açıkladı. "Tek karar veren kişi değilim. Sağlık ekibinin kararına göre sahaya çıkıp çıkmayacağı belli olacak" şeklinde konuştu.

Futbol Uzmanları

Montella'nın eleştirileri hakkında bir soruyu yanıtlayan Rossi, Türkiye'deki futbol uzmanlığı meselelerine değinerek, "Montella çok tecrübeli bir teknik adam, müthiş bir iş yapıyor. Eleştirilerinin bir kısmı haksız" dedi.

Maç Takvimi ve Oyuncu Performansı

Maç takviminin yoğunluğuna da dikkat çeken Rossi, "Bu oyuncuların performansını etkiliyor. İyi performans gösterme şansları azalıyor. Yeni sistemde daha fazla maç oynanacak" ifadelerini kullandı.

Vecsei'den Maç Analizi

Balint Vecsei, İstanbul'da oynadıkları maçın analizini yaptıklarını belirterek, "Yarınki maçta topu daha fazla ayağımızda tutmalıyız. Rakibimize pozisyon vermemeliyiz ve hem defans hem de hücumda daha etkili olmalıyız" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'a konuk olacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, konuşma yaptı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'a konuk olacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, konuşma yaptı.