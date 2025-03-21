Macaristan-Türkiye Maçını Felix Zwayer Yönetecek

Macaristan-Türkiye Maçında Hakem Felix Zwayer

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında 23 Mart Pazar günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

Müsabakada durumu başarılı Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşma Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

Hakem Ekibi

Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner yapacak.

Mücadelede Bastian Dankert VAR, Patrick Hanslbauer ise AVAR görevini üstlenecek.