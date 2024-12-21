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Madalya Avcısı Engelli Milli Yüzücü Varol Vasilica, Kurumunun Gururu Oldu

Engelli yüzücü Varol Vasilica, Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazanarak çalıştığı kurumun gururu oldu. Geleceğin antrenörü olmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:17
Madalya Avcısı Engelli Milli Yüzücü Varol Vasilica, Kurumunun Gururu Oldu

Madalya Avcısı Engelli Milli Yüzücü Varol Vasilica, Kurumunun Gururu Oldu

Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde idari işler bölümü çalışanı 25 yaşındaki Varol Vasilica, Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'nda başarılı performansıyla dikkat çekti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada 4 madalya kazanan Vasilica, gelecekte antrenör olmayı hedefliyor.

Özel Bir Geçmişle Gelen Başarılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yurtlarda koruma altında büyüyen Varol Vasilica, doktorları ve öğretmenlerinin desteğiyle yüzme branşında başarılara imza atıyor. Antalya'da 10-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanmayı başardı. Ayrıca, milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülük derecesiyle de öne çıkıyor. Son 6 yılda kazandığı madalya sayısı ise 132 olarak kaydedildi.

İş ve Spor Hayatını Dengeliyor

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan Varol Vasilica, başarılarıyla hem yöneticilerinin hem de mesai arkadaşlarının gururu oldu. Sabah iş yerinde görev aldığı için mesai sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait havuzda antrenmanlarına devam ediyor. Vasilica, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ulaşmayı hedefliyor.

Özgüven ve İletişim Kazançları

Varol Vasilica, AA muhabirine verdiği demeçte, devletin sunduğu imkanların kendisine önemli katkılar sağladığını belirtti. İş yerindeki deneyimlerinin iletişim becerilerini geliştirdiğini ifade eden Vasilica, “İş ortamı bana çok iyi geldi. Burada çok mutluyum. Bana hem babalık hem annelik yapıyorlar,” dedi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sporcuyla ilgili sözünü kendisine rehber edindiğini de vurguladı.

Kurumu ve Arkadaşları Tarafından Takdir Ediliyor

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Kerim Baş, Varol Vasilica'nın başarılarından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu başarılar kolay iş değil. Bizi gururlandırıyor ve iş hayatındaki başarısıyla birlikte spordaki performansıyla da göz dolduruyor,” ifadelerini kullandı. Merkezin başhemşiresi Nezaket Yüksel de Varol'un iş disiplinine ve çalışkanlığına dikkat çekti, “Ondan çok memnunuz ve onu takdir ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 4...

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan 25 yaşındaki zihinsel engelli milli yüzücü Varol Vasilica, ileride antrenör olup gençleri spora kazandırmayı hedefliyor. Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde idari işler görevlisi olarak çalışan Vasilica, başarılarıyla yöneticileri ve mesai arkadaşlarının da gurur kaynağı oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 4...

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan 25 yaşındaki zihinsel engelli milli yüzücü Varol Vasilica, ileride antrenör olup gençleri spora kazandırmayı hedefliyor. Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde idari işler görevlisi olarak çalışan Vasilica, başarılarıyla yöneticileri ve mesai arkadaşlarının da gurur kaynağı oldu.

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