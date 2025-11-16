Malatya Voleybol, Hakkari'yi 3-2 Mağlup Ederek Uzun Aradan Sonra Galip Geldi

Malatya Voleybol, Hakkari'yi 3-2 Mağlup Etti

Maçın özeti

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 16. GrupMalatya Voleybol, Malatya Merkez Spor Salonu'nda konuk ettiği Hakkari Sportif Faaliyetleri'ni 3-2 mağlup ederek uzun bir aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Setlerin gidişatı

Karşılaşmanın hakemliğini Emrah Koç ve Nazmi Zeren üstlendi. Ev sahibi ekip maçın başında istediği oyunu kuramayarak ilk seti 23-25, ikinci seti 20-25 kaybederek 0-2 geriye düştü.

Malatya temsilcisi üçüncü sette toparlanarak bu bölümü 25-15 kazandı. Dördüncü seti de 25-17 üstün tamamlayan sarı-siyahlılar, maçı tie-break setine taşıdı. Nefes kesen son seti 19-17 önde bitiren Malatya Voleybol, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Müsabakanın ikinci setinde Malatya Voleybol'un 14 numaralı oyuncusu Edanur Doğanyiğit, centilmen davranışı nedeniyle Fair-Play Yeşil Kart ile ödüllendirildi.

Antrenörün değerlendirmesi

Malatya Voleybol Antrenörü Muhammed Çatar maç sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: İlk altıdan dört oyuncumuz şu an kadroda yer alamıyor. İki oyuncumuz sakat, iki oyuncumuz ise eğitim durumları nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Bu süreçte altyapımızdan üç oyuncu çıkardık. Gelişmekte olan bir takımız, geleceğin takımıyız. Eksiklerimize rağmen her maçta kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

