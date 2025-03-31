Manchester City'ye Erling Haaland'dan Kötü Haber: Sakatlık Şoku

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, bu sezon gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Norveçli golcüsü Erling Haaland'ın sol ayak bileğinden sakatlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Haaland, dün oynanan İngiltere FA Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Bournemouth ile gerçekleşen maçta sakatlık yaşadı ve bir süre sahalardan uzak kalacak.

Açıklamada, "Erling'in sezonun geri kalanında, özellikle bu yaz yapılacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi önemli organizasyonlar öncesinde tekrar forma giyebilmesi için çalışmalara devam edilecektir," denildi.

Haaland, bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda sahaya çıkarak 40 maçta 30 gol ve 4 asist kaydetti. Bu performansıyla ekip için vazgeçilmez bir oyuncu haline gelmişti.