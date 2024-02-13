Manchester United düğmeye bastı! İki kulüp için büyük fırsat

Manchester United son dakika golü attı! İki kulübe gün doğdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANCHESTER UNITED HAMLESİ

Manchester United kadrosunda değişiklikler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kaldığı bilinen Hag ekibi sezonda iddialı olabilmek için değişiklikler yapacak. Manchester United ara transfer sürecinde Anthony Martial ile ilgili kararlarını açıkladı. İddialara göre Martial ile yeni sözleşme imzalanmayacak. Sezon sonunda kontratı biteceği bilinen Fransız futbolcunun 9 senelik Manchester United macerası bitmiş olacak.





Martial'ı ara transfer sürecinde Fenerbahçe de transfer etmek istiyor. Sarı lacivertli tecrübeli forvet transferi için olumlu geri dönüş almıştı ve Beşiktaş'ta yıldız futbolcu için devreye girmişti. Martial ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sevilla'nın tekliflerini reddetti ve Manchester United'da kalmak istedi. Teklifleri reddeden Martial Ocak ayında kasık ameliyatı oldu ve yeşil sahalardan 10 hafta uzak kalacağı öğrenildi. İki ay sonra iyileşmesi beklenen yıldız futbolcu yazın serbest oyuncu konumunda yer alacak. Sarı lacivertli takım ve Beşiktaş'ın yaz döneminde de tekrar hamle yapması bekleniyor. Martial bu sezon toplam 19 maça çıktı ve 2 gol, 2 asist katkıda bulundu.