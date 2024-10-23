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Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

Manisa Basket, Yunanistan'da Peristeri'yi mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde liderliğini devam ettirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:25
Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Namağlup Liderliğini Korudu

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki üçüncü maçında, evinde Yunan ekibi Peristeri'yi 79-77 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Basket, önemli bir başarıya imza attı.

Başantrenör Ertuğ Tuzcukaya'nın Açıklamaları

Maç sonrası konuşan Manisa Basket başantrenörü Ertuğ Tuzcukaya, galibiyet nedeniyle oyuncularını tebrik ederken, başarı için birlikte çalışma sürelerinin artması gerektiğini vurguladı. Tuzcukaya, "Biraz zamanla basketbolumuzu üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. Beraber vakit geçirmeye, antrenman yapmaya ihtiyacımız var. Şu anda çok fazla seyahat ediyoruz fakat oyuncularımın potansiyeline, çalışma isteğine ve paylaşımına çok güveniyorum. Daha iyi bir hale geleceğimize inanıyorum," şeklinde ifade etti.

Gelecek Maçlar

H Grubu'nda oynadığı üç maçta da kayıpsız ilerleyen Manisa Basket, grup aşamasındaki liderliğini sürdürüyor. 6 Kasım Çarşamba günü, Yunanistan'da Peristeri ile yeniden karşılaşacak olan Manisa temsilcisi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde de 27 Ekim Pazar günü Mersinspor ile mücadele edecek.

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