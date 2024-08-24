Manisa FK, Karagümrük'ü Deplasmanda Geçti

Trendyol 1. Lig 3. Haftası Geride Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma daha yaşandı. Manisa FK, Fatih Karagümrük deplasmanında etkili bir performans sergileyerek maçı 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Deplasmanda Kayıpsız

Bu galibiyetle birlikte Manisa FK, ligdeki iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın sonucu, takımın moral motivasyonunu artırdı.

Trendyol 1. Lig'deki bu önemli mücadele, futbolseverler için keyifli anlar sundu. Fatih Karagümrük ise, evinde aldığı bu mağlubiyetle kritik bir sınavdan geçti.