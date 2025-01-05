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Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor'u Zorlu Bir Maçta 3-2 Yenerek Galip Geldi

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:46
Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor'u Zorlu Bir Maçta 3-2 Yenerek Galip Geldi

Trendyol 1. Lig'in Heyecan Dolu Maçı: Manisa FK - Teksüt Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor ile yaptığı mücadelede ev sahibi ekip Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Maç boyunca her iki takım da savaşıp, güçlü bir performans sergiledi. Manisa FK’nın bu galibiyeti, ligdeki pozisyonunu güçlendirmekte önemli bir adım oldu. Futbolseverler, karşılaşmanın ardından bu zorlu mücadelenin detaylarını konuşmaya devam ediyor.

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