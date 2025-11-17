Manisalı Judocu Yadigar Talayhan, Tokyo'da Bronz Madalya Kazandı

Salihli'li işitme engelli judocu Yadigar Talayhan, Deaflympics 2025 Tokyo'da 78 kilo kategorisinde bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:19
Manisalı Judocu Yadigar Talayhan, Tokyo'da Bronz Madalya Kazandı

Manisalı judocu Yadigar Talayhan, Tokyo'da bronz madalya kazandı

Manisa'nın Salihli ilçesinin gururu, İşitme Engelli Milli Judocu Yadigar Talayhan, Japonya'da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics 2025)'nda tarih yazdı.

1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Talayhan, Tokyo tatamisinde gösterdiği güçlü performansla 78 kilo kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya genelinden yüzlerce sporcunun mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği bu başarıyla Türkiye'nin ve memleketi Salihli'nin adını gururla duyuran Talayhan, büyük takdir topladı.

Gurur ve tebrikler

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Tokyo'daki bronz madalya başarısı nedeniyle milli sporcu Yadigar Talayhan'ı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu gurur hepimizin. Yadigar’ın başarısı yeni nesil sporcular için büyük bir ilham kaynağıdır".

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNİN GURURU, İŞİTME ENGELLİ MİLLİ JUDOCU YADİGAR TALAYHAN, 25. İŞİTME...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNİN GURURU, İŞİTME ENGELLİ MİLLİ JUDOCU YADİGAR TALAYHAN, 25. İŞİTME ENGELLİLER YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNİN GURURU, İŞİTME ENGELLİ MİLLİ JUDOCU YADİGAR TALAYHAN, 25. İŞİTME...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Felipe Melo'yu çıldırtan olay: Yeşil sahada gergin anlar
2
Manisalı Judocu Yadigar Talayhan, Tokyo'da Bronz Madalya Kazandı
3
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti
4
A Milli Takım İspanya Maçına Hazır — 2026 Dünya Kupası Elemeleri
5
Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Özgüvenle İleriye Bakıyor
6
2024 Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası Finali İzmir'de Başladı
7
Sergen Yalçın'a Başarılı Anjiyo Operasyonu — Beşiktaş'tan Açıklama

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler