Manisalı judocu Yadigar Talayhan, Tokyo'da bronz madalya kazandı

Manisa'nın Salihli ilçesinin gururu, İşitme Engelli Milli Judocu Yadigar Talayhan, Japonya'da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics 2025)'nda tarih yazdı.

1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Talayhan, Tokyo tatamisinde gösterdiği güçlü performansla 78 kilo kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya genelinden yüzlerce sporcunun mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği bu başarıyla Türkiye'nin ve memleketi Salihli'nin adını gururla duyuran Talayhan, büyük takdir topladı.

Gurur ve tebrikler

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Tokyo'daki bronz madalya başarısı nedeniyle milli sporcu Yadigar Talayhan'ı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu gurur hepimizin. Yadigar’ın başarısı yeni nesil sporcular için büyük bir ilham kaynağıdır".

