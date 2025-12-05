Giresunspor: 'Resmi bildirim yok, süreci takip ediyoruz'

Giresunspor'dan açıklama: "Resmi bildirim yok, süreci takip ediyoruz"

Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral, kulübün adının karıştığı soruşturmayla ilgili olarak kurumlarına herhangi bir resmi bildirim ulaşmadığını bildirdi. Eltuğral, gelişmeleri takip ettiklerini ve hukuki süreçleri yakından izlediklerini belirtti.

Soruşturma kapsamı ve gözaltılar

Soruşturma, 24 Aralık 2023'te oynanan Trendyol 1. Lig karşılaşmasıyla ilgili başlatıldı. Soruşturma kapsamında; 1’i Giresunspor’un eski futbolcusu Faruk Can Genç olmak üzere Cüneyt Semirli, Cenk Sarıtaş, Koray Şanlı, Gamze Neli Kaya ve Ümit Kaya gözaltına alındı. Söz konusu karşılaşma, Ümraniyespor’un 2-1 üstünlüğü ile sona ermiş; sezon sonunda Giresunspor küme düşerken Ümraniyespor ligi 11. sırada tamamlamıştı.

Eltuğral açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ülke gündemindeki soruşturmayı herkes gibi bizler de yakından takip etmekteyiz. Bahse konu olayla ilgili Giresunspor Kulübü olarak bize ulaşan resmi bir evrak ya da başvuru bulunmamaktadır. Olay geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmiş ve adı karıştığı iddia edilen, daha önce Giresunspor forması giyen futbolcumuz sosyal medya hesaplarından iddiaları yalanlayan bir açıklama yaparak olayın bir dolandırıcılık konusu olduğunu ifade etmiştir. Bunun haricinde farklı bir bilgi veya belge tarafımıza ulaşmamıştır. Türk adaletine güvenimiz tamdır. Soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyor, gelişmeleri kulüp olarak yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum"

GİRESUNSPOR’UN ADININ KARŞTIĞI SORUŞTURMAYLA İLGİLİ GİRESUNSPOR BAŞKANI EMİN ELTUĞRAL YAPTIĞI AÇIKLAMADA, KULÜBE HERHANGİ BİR BİLDİRİM GELMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.