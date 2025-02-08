Ordu'da Gençler ve Yıldızlar Dart Müsabakaları Sona Erdi

Ordu'da Gençler ve Yıldızlar Dart Müsabakaları Tamamlandı

Ordu'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, büyük bir heyecanla sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Altınordu Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, birçok ilden sporcular mücadele etti.

Dart müsabakaları, 5 Şubat tarihinde başlayarak, katılımcı takımların bir üst tura yükselme hedefi doğrultusunda sahaya çıkmasıyla başladı. Ordu'nun yanı sıra Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Muş, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon gibi illerden sporcular da organizasyonda yer aldı.

Başarılı Takımlar Açıklandı

Müsabakalar sonucunda Türkiye finallerine yükselmeyi başaran takımlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Genç Erkekler: 1. Samsun Bafra MTAL, 2. Ordu Ünye Adnan Menderes MTAL, 3. Giresun Yağlıdere Anadolu Lisesi, 4. Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi

1. Samsun Bafra MTAL, 2. Ordu Ünye Adnan Menderes MTAL, 3. Giresun Yağlıdere Anadolu Lisesi, 4. Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Kızlar: 1. Ordu Ünye Anadolu Lisesi, 2. Rize Türk Telekom Kanuni Anadolu Lisesi, 3. Samsun Kızılırmak Anadolu Lisesi, 4. Erzincan Tercan Anadolu Lisesi

1. Ordu Ünye Anadolu Lisesi, 2. Rize Türk Telekom Kanuni Anadolu Lisesi, 3. Samsun Kızılırmak Anadolu Lisesi, 4. Erzincan Tercan Anadolu Lisesi Yıldız Erkekler: 1. Çorum Ebusuud Efendi Ortaokulu, 2. Giresun Nurettin Canikli Ortaokulu, 3. Amasya Gazi Ortaokulu, 4. Sivas Şehit Üsteğmen Nizam Songur Ortaokulu

1. Çorum Ebusuud Efendi Ortaokulu, 2. Giresun Nurettin Canikli Ortaokulu, 3. Amasya Gazi Ortaokulu, 4. Sivas Şehit Üsteğmen Nizam Songur Ortaokulu Yıldız Kızlar: 1. Amasya Şehit Komiser Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulu, 2. Tokat Hüseyin Özdilek Ortaokulu, 3. Erzurum Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu, 4. Trabzon Cumapazarı Ortaokulu

Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün Açıklamaları

Turnuva sonunda bir değerlendirme yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, organizasyonun rekabetçi ruhu ve sporun yaygınlaştırılması açısından önem taşıdığını vurguladı. Yüksel, gençlerin sporla iç içe olmasını sağlamak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Yüksel, dartın stratejik düşünme, odaklanma ve el-göz koordinasyonunu geliştiren önemli bir branş olduğunu ifade ederek, “Müsabakalar boyunca centilmence mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Ordu olarak spor organizasyonlarında her geçen gün daha iddialı bir konuma geliyoruz. Türkiye finallerinde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum.” dedi.

Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da başladı. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı faaliyet programında yer alan müsabakalara Ordu'nun yanı sıra Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Muş, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon'dan sporcular katıldı.

Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da başladı. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı faaliyet programında yer alan müsabakalara Ordu'nun yanı sıra Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Muş, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon'dan sporcular katıldı.