Samsunspor İzlanda'da 3 puan hedefiyle Breidablik karşısında

Samsunspor İzlanda'da 3 puan hedefiyle

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile karşılaşacak lider Samsunspor, İzlanda'ya galibiyet parolasıyla gitti.

Takımın performansı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, geride kalan 3 haftada 9 puanla Konferans Ligi'nde lider konumunda bulunuyor. Legia Varşova, Dinamo Kiev ve Hamrun'u gol yemeden mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Celje ve Mainz 05 ile birlikte turnuvada namağlup 3 takımdan biri olma unvanını taşıyor.

Yolculuk ve maç programı

Kafile, sabahın erken saatlerinde Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan hareket etti. Samsunspor, bugün akşam saat 19.00'da Laugardalsvöllur Stadyumu'nda son taktik antrenmanını gerçekleştirecek.

Basın toplantısı ve eksikler

Maç öncesinde UEFA'nın düzenlediği basın toplantısına Teknik Direktör Thomas Reis ve Logi Tomasson katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Lubo Satka, Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, UEFA listesine yetiştirilemeyen Eyüp Aydın ve Cherif Ndiaye ile birlikte, 45 gün hak mahrumiyet cezası bulunan Celil Yüksel de karşılaşmada görev yapamayacak.

UEFA KONFERANS LİGİ 4. HAFTA MAÇINDA BREİDABLİK İLE KARŞILAŞACAK LİDER SAMSUNSPOR, İZLANDA’YA 3 PUAN PAROLASI İLE GİTTİ. (MUSABA VE DRONGELEN)