Marsilya'da flaş ayrılık: Gennaro Gattuso devri kapandı

Marsilya, Gennaro Gattuso ile olan iş birliğinin sona erdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Gattuso'ya ve ekibine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edilirken, gelecek için en iyisinin dileyen ifadelere yer verildi.

GATTUSO DÖNEMİ SON BULDU





Bu sezon Ligue 1'de beklenen performansı sergileyemeyen Marsilya, son altı maçından galibiyetle ayrılamadı. Son galibiyetini 2023 yılının aralık ayında iç sahada oynadığı Clermont maçında elde eden ekip, şampiyonluk yarışında geri kaldı. Gattuso döneminde Marsilya, ligi 30 puanla 9. sırada tamamladı.

Marsilya, 22 Şubat Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. İlk maçları 2-2 berabere sonuçlanmıştı.