Mart 2024 Spor Gündemi: LeBron James Tarih Yazdı, Arda Güler İlk Golünü Attı

Mart 2024'te Sporda Yaşananlar

2024 yılının Mart ayı, spor dünyasında unutulmaz anlara sahne oldu. LeBron James, NBA tarihinde 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

LeBron James'in Tarihi Anı

Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, Denver Nuggets ile oynanan maçta kaydettiği 26 sayıyla American Basketbol Ligi'nde (NBA) bu eşiği aşmayı başardı. Maç sonunda Lakers, Nuggets'a 124-114 yenilse de bu başarı sporseverler tarafından coşkuyla karşılandı.

Arda Güler Real Madrid'de İlk Golünü Attı

Türkiye'nin genç futbol yeteneği Arda Güler, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) 28. haftasında Real Madrid formasıyla sahaya çıkıp, Celta Vigo'ya karşı 4-0'lık galibiyette oyuna sonradan dahil olarak ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig Olayları

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Fakat, bu maç sonrası saha olayları gündemden düşmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaybedilen Bir Yıldız

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, 44 yaşında hayata veda etti. Spor camiası, bu kaybın ardından derin bir üzüntü yaşadı.

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda Başarı

Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda milli sporcular, 92 madalya kazanarak tarihe geçtiler ve organizasyon tarihinin madalya rekorunu kırdılar.

Öne Çıkan Tarihler

1 Mart: Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçildi.

Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçildi. 3 Mart: LeBron James, 40 bin sayıyı geçerek tarihi bir başarıya imza attı.

LeBron James, 40 bin sayıyı geçerek tarihi bir başarıya imza attı. 10 Mart: Arda Güler, Real Madrid’deki ilk golünü attı.

Arda Güler, Real Madrid’deki ilk golünü attı. 26 Mart: Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda milli sporcular, toplamda 92 madalya kazandı.

Mart 2024, spor dünyasında pek çok başarıya ve olaya ev sahipliği yaptı. LeBron James’in rekoru ve Arda Güler’in ilk golü, ay boyunca öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.