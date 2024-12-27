DOLAR
35,26 -0,28%
EURO
36,75 0,06%
ALTIN
2.981,04 -0,11%
BITCOIN
3.398.178,86 -0,82%

Mart 2024 Spor Gündemi: LeBron James Tarih Yazdı, Arda Güler İlk Golünü Attı

Mart 2024'te sporda önemli anlar yaşandı; LeBron James 40 bin sayıyı geçerken, Arda Güler Real Madrid'deki ilk golüyle tarihe geçti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:00
Mart 2024 Spor Gündemi: LeBron James Tarih Yazdı, Arda Güler İlk Golünü Attı

Mart 2024'te Sporda Yaşananlar

2024 yılının Mart ayı, spor dünyasında unutulmaz anlara sahne oldu. LeBron James, NBA tarihinde 40 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

LeBron James'in Tarihi Anı

Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, Denver Nuggets ile oynanan maçta kaydettiği 26 sayıyla American Basketbol Ligi'nde (NBA) bu eşiği aşmayı başardı. Maç sonunda Lakers, Nuggets'a 124-114 yenilse de bu başarı sporseverler tarafından coşkuyla karşılandı.

Arda Güler Real Madrid'de İlk Golünü Attı

Türkiye'nin genç futbol yeteneği Arda Güler, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) 28. haftasında Real Madrid formasıyla sahaya çıkıp, Celta Vigo'ya karşı 4-0'lık galibiyette oyuna sonradan dahil olarak ilk golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig Olayları

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Fakat, bu maç sonrası saha olayları gündemden düşmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kaybedilen Bir Yıldız

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, 44 yaşında hayata veda etti. Spor camiası, bu kaybın ardından derin bir üzüntü yaşadı.

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda Başarı

Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda milli sporcular, 92 madalya kazanarak tarihe geçtiler ve organizasyon tarihinin madalya rekorunu kırdılar.

Öne Çıkan Tarihler

  • 1 Mart: Burcu Çetinkaya, FIA Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçildi.
  • 3 Mart: LeBron James, 40 bin sayıyı geçerek tarihi bir başarıya imza attı.
  • 10 Mart: Arda Güler, Real Madrid’deki ilk golünü attı.
  • 26 Mart: Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda milli sporcular, toplamda 92 madalya kazandı.

Mart 2024, spor dünyasında pek çok başarıya ve olaya ev sahipliği yaptı. LeBron James’in rekoru ve Arda Güler’in ilk golü, ay boyunca öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Aralık Spor Gelişmeleri: Fenerbahçe Opet'ten Zafere, Buse Tosun Çavuşoğlu'na Ödül
2
Kasım 2024 Sporda Neler Oldu? Kadın Basketbol Takımı Tarih Yazdı, Nadal Veda Etti
3
Mart 2024 Spor Gündemi: LeBron James Tarih Yazdı, Arda Güler İlk Golünü Attı
4
Süper Lig'de Forma Giyen Futbolcuların Yaş Ortalaması: İlk Yarının Raporu
5
2024 Mayıs Spor Gelişmeleri: Galatasaray Şampiyon, Mete Gazoz Altın Madalya Kazandı
6
2024 Ocak Sporu: Türkiye İlk Madalyasını Kazandı, Futbol Efsaneleri Hayatını Kaybetti
7
Futbol, Basketbol ve Voleybolda Yoğun Gelişmeler: Haziran 2024 Sporu

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor