Matey Kaziyski 11 yıl sonra yeniden Halkbank'ta

Başkent ekibi Bulgar smaçörle yeniden anlaştı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2013-2014 sezonunda Halkbank Spor Kulübü forması giyen ve bu süreçte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Kaziyski, 11 yıl aranın ardından yeniden kadromuza katıldı. Matey Kaziyski’ye kulübümüze yeniden 'hoş geldin' diyor, birlikte geçireceğimiz yeni dönemde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

1984 doğumlu Kaziyski, kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giydi. CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere önemli organizasyonlarda başarılar elde eden smaçör, uzun yıllar Bulgaristan Milli Takımında da görev yaptı.

Kulüp, Matey Kaziyski'ye yeni dönemde başarılar diledi.

