Matey Kaziyski 11 Yıl Sonra Yeniden Halkbank'ta

Halkbank, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaştı; 2013-2014 sezonunun ardından 11 yıl sonra başkent ekibine geri döndü.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 09:30
Matey Kaziyski 11 Yıl Sonra Yeniden Halkbank'ta

Matey Kaziyski 11 yıl sonra yeniden Halkbank'ta

Başkent ekibi Bulgar smaçörle yeniden anlaştı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2013-2014 sezonunda Halkbank Spor Kulübü forması giyen ve bu süreçte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Kaziyski, 11 yıl aranın ardından yeniden kadromuza katıldı. Matey Kaziyski’ye kulübümüze yeniden 'hoş geldin' diyor, birlikte geçireceğimiz yeni dönemde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

1984 doğumlu Kaziyski, kariyeri boyunca Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giydi. CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere önemli organizasyonlarda başarılar elde eden smaçör, uzun yıllar Bulgaristan Milli Takımında da görev yaptı.

Kulüp, Matey Kaziyski'ye yeni dönemde başarılar diledi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaşma sağladı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaşma sağladı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Bulgar smaçör Matey Kaziyski ile anlaşma sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 'Lezzet Festivali Koşusu'nda 263 Koşucu Çukurova'da Yarıştı
2
Asya Örnek 2,5 Ayda Türkiye Şampiyonu Oldu: Yetenek Taraması Güreşe Yönlendirdi
3
Mersin’de Başlıyor: Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları — 26 Ülke, 400 Sporcu
4
Milli Kung Fu Takımı Çin'de Dünya Şampiyonu
5
Merve Dinçel, Wuxi 2025'te İkinci Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor
6
Erzurum'da Tekerlekli Sandalye Curling Seçmeleri: Ay-Yıldızlı Forma İçin 10 Sporcu Yarışıyor
7
Tekvando Milli Takımı Çin'e Ulaştı: 2025 Dünya Şampiyonası'na 16 Sporcu

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar