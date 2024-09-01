Mauro Icardi'nin Sağ Arka Adalesinde Kısmi Yırtık Tespit Edildi

Galatasaray'da Icardi Şoku

Galatasaray, ünlü Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Icardi'nin sağ arka adalesinde kısmi bir yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada Neler Var?

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında, Icardi sağ üst arka adalesinde ağrı hissetti. Bugün sponsor hastanemiz Medicana'da gerçekleştirilen kontroller sonucunda, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiştir. Futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine hemen başlanmıştır." denildi.

Bu durum, Galatasaray taraftarları arasında endişeye neden oldu. Icardi'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.