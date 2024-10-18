Mehmet Akif Üstündağ, TVF Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mehmet Akif Üstündağ Başkanlığa Yeniden Seçildi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da gerçekleşti. Üçüncü kez başkanlığa seçilen Mehmet Akif Üstündağ, genel kurul sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Voleybol İçin Durmadan Çalışacaklar

Üstündağ, yeniden başkanlığa seçildiği için duyduğu mutluluğu ifade ederek, destek veren herkese teşekkür etti. Türk voleyboluna hizmet etmeye devam edeceklerine vurgu yapan Üstündağ, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türk voleyboluna ve Türk sporuna hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir süreç yaşıyoruz ve güzel başarılar elde ettik. Sırada ne varsa onu yerine getirmeye çalışacağız. Ben ve ekibime durmak yok. 7 gün 24 saat bu süreci 4 yıl daha sürdüreceğiz. Olimpiyat sonunda buluşmak dileğiyle," şeklinde konuştu.

Rekabet ve Başarı

Genel kurulu değerlendiren Üstündağ, "Güzel bir sonuç elde ettik. Türk voleyboluna ve sporuna yakışan bir yarış oldu. Başkan adayı Gökhan Dinçer'i de canıgönülden kutluyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel görevler nasip etmesini rabbimden diliyorum," dedi.

Seçim Sonuçları

Gerçekleşen oylamada, Mehmet Akif Üstündağ 218 oydan 121'ini alarak yeniden başkan seçilirken, rakibi Gökhan Dinçer 95 oy aldı ve 2 oy geçersiz sayıldı. 2016 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Üstündağ, üst üste 3. kez bu görevi kazanmış oldu.

Yeni Yönetim Kurulu

Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay ve Bahar Mert yer aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara'da yapıldı. Başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer'in yarıştığı Genel Kurul'da, Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.