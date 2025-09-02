Mehmet Burak Reçber Hamilton Academical'a Transfer Oldu

18 yaşındaki kaleci İskoçya Birinci Ligi'ne katıldı

Mehmet Burak Reçber, eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu, İngiltere'nin Queens Park Rangers forması giyerken, İskoçya Birinci Ligi (League One) ekibi Hamilton Academical'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 18 yaşındaki oyuncunun Hamilton Academical'ın uzun vadeli hedefleri içinde önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.

Futbol direktörü Gerry Strain, transfer hakkında şu değerlendirmeyi paylaştı: "Şeref Zengin, 2023'ten bu yana kulübümüzün sahibi olduğu için şanslıyız. Bu, sadece Hamilton Academical için değil, Türkiye ve futbol geleneğiyle olan bağımız için de heyecan verici yeni bir sayfa. Mehmet'in gelişimini desteklemeyi ve onun yolculuğunu her iki ülkenin tutkulu taraftarlarıyla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."