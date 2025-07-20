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Melda Kolayca, 2028 Paralimpik Oyunları İçin Yüzmeye Devam Ediyor

21 yaşındaki paralimpik sporcu Melda Kolayca, Los Angeles 2028 için azimle antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 11:37
Melda Kolayca, 2028 Paralimpik Oyunları İçin Yüzmeye Devam Ediyor

Paralimpik milli yüzücü Melda Kolayca, 9 yaşında yüzme kursuna yazılmasının ardından kariyerinde birçok başarıya imza attı. Doğuştan sağ kolunda gelişim geriliği bulunan 21 yaşındaki Kolayca, Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde antrenmanlarına devam ediyor.

İlk olarak fizyoterapiden kaçmak için yüzmeye başlayan Kolayca, 12 yıllık yüzme serüveni boyunca Fransa'da 2022 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışık stil kadınlarda dünya şampiyonu, 50 metre kelebek stil kadınlarda ise dünya üçüncüsü olmayı başardı. 2019 yılında Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası'nda da Avrupa ikinciliğini elde etti.

Melda Kolayca, mevcut durumda 100 metre kelebek yüzme ve 200 metre karışık yüzme Türkiye rekorlarına sahip olup, 70 Türkiye birinciliği ile çeşitli uluslararası ödüller de kazanmıştır. 2028 yılı Los Angeles Paralimpik Oyunları için olağanüstü bir çaba içerisinde çalışmaktadır.

Kolayca, Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olarak, hedeflerini şu şekilde açıkladı: "Önümüzde 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları var. Antrenörümle belirlediğimiz programa uygun antrenmanlara devam ediyoruz."

Melda Kolayca'nın antrenörü Çetin Arslan, sporcusuyla 4 yıldır birlikte çalıştıklarını belirtti. Arslan, "Haftanın altı günü günde 2,5 saat antrenman yapıyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası ve sonrasında olimpiyat elemelerine katılabilmek." ifadelerini kullandı.

Doğuştan sağ kolunda gelişim geriliği olan paralimpik milli yüzücü Melda Kolayca (fotoğrafta)...

Doğuştan sağ kolunda gelişim geriliği olan paralimpik milli yüzücü Melda Kolayca (fotoğrafta), 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları kotası alabilmek için azimle çalışıyor.

Doğuştan sağ kolunda gelişim geriliği olan paralimpik milli yüzücü Melda Kolayca (fotoğrafta)...

Doğuştan sağ kolunda gelişim geriliği olan paralimpik milli yüzücü Melda Kolayca (fotoğrafta), 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları kotası alabilmek için azimle çalışıyor.

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