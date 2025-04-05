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Melen Çayı'nda Rafting Sezonu Coşkuyla Başladı

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı. Rafting heyecanı arttı!

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:31
Melen Çayı'nda Rafting Sezonu Coşkuyla Başladı

Melen Çayı'nda Rafting Sezonunu Açtı

Türkiye'nin rafting açısından en gözde parkurlarından biri olan Melen Çayı, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bu yılki sezonunu coşkuyla açtı. Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine çayın debisinin istenen seviyeye ulaştığını ve böylece sezonun başladığını duyurdu.

Yeni sezonun rafting tutkunlarına hayırlı olması dileğinde bulunan Tepe, "Kazasız bir sezon geçirip bölgeye gelenlerin bol maceralı bir yıl geçirmelerini sağlamak istiyoruz" dedi. Ayrıca, sezon açılışının bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle talebin oldukça yoğun olduğunu kaydetti.

Tepe, kar sularının erimesiyle Melen Çayı’nın debisinin arttığını belirterek, "Debinin yükselmesi, heyecanı ve adrenalini daha da yüksek bir seviyeye taşıdı. Sezonu böyle bir atmosferde açmak beklentileri yükseltti" ifadelerini kullandı.

Tepe'nin rehberliğinde bir grup, özel rafting kıyafetleri giyerek Melen Çayı’nda sezonun ilk rafting turunu gerçekleştirdi. Melen Çayı, 16 kilometrelik orta zorluk seviyesindeki parkuruyla doğaseverlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda...

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda sezon açıldı. Melen Çayı, 16 kilometrelik orta zorluk seviyesindeki parkuruyla doğaseverler tarafından tercih ediliyor.

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda...

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda sezon açıldı. Melen Çayı, 16 kilometrelik orta zorluk seviyesindeki parkuruyla doğaseverler tarafından tercih ediliyor.

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