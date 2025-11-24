Melikgazi Kayseri 73-81 Nesibe Aydın | Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Melikgazi Kayseri, Kadir Has Spor Salonu'nda Nesibe Aydın'a 81-73 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:04
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. haftasında oynanan maçta Melikgazi Kayseri, sahasında karşılaştığı Nesibe Aydın'a 81-73 yenildi.

Maç Özeti

Karşılaşma Kadir Has Spor Salonu'nda oynandı. Maçı yöneten hakemler: İsmail Binbir, Hasan Ok, Rahmi Güner.

Maçın periyot skorları şu şekilde gerçekleşti: 1. Periyot: 18-21 (Nesibe Aydın lehine), Devre: 42-40 (Melikgazi Kayseri lehine), 3. Periyot: 53-60 (Nesibe Aydın lehine). Son bölümde Nesibe Aydın üstünlüğünü koruyarak galibiyeti aldı.

İstatistikler ve Öne Çıkan Oyuncular

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kunek 21, Dangerfield 14, Williams 21, Doğa Adxan, Merve Arı 7, Merve Aygül 2, Meltem Avcı Yılmaz 4, Collier 4.

Nesibe Aydın: Davis 22, Bone 16, Elif, Büşra 7, Melike 4, Green 12, Turner2, Yağmur Aysude 18.

Maç, özellikle Kunek ve Williams'ın skora katkıları ile çekişmeli bir görüntü sergiledi; ancak Nesibe Aydın'da Davis ve Yağmur Aysude'nin skor gücü maçın kaderini belirledi.

