Neymar'dan kötü haber geldi: 1 yıl olmayacak

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay'a karşı oynanan maçta sakatlandı. Brezilya, zorlu rakibi Uruguay karşısında 2-0 mağlup olurken, Neymar'ın sakatlığı Brezilya futbolunu da derinden etkiledi.

Maçın ilk yarısının son anlarında gerçekleşen talihsiz olayda Neymar, rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında yerde acı içinde kıvrandı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, sol diz ön çapraz bağı ve menisküsünün yırtıldığı bir sakatlık yaşadı. Neymar'ın ameliyatı Belo Horizonte'de gerçekleştirilecek. Daha önce Fransa'da ameliyat olma düşüncesi dile getirilse de son karar bu şekilde oldu. Milli Takım doktoru Rodrigo Lasmar, ameliyatı gerçekleştirecek isim olacak.





Neymar'ın sahalara dönüş tarihi ise belirli bir süreç içinde olacak. Rehabilitasyon süreci başarıyla ilerlese bile, yıldız futbolcunun Eylül 2024'ten önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Bu süre zarfında Neymar, futbolseverler tarafından büyük özlemle beklenen bir oyuncu olarak uzun bir ara vermiş olacak.

Brezilya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Neymar'ın yaşadığı sakatlık, sadece Brezilya milli takımını değil, aynı zamanda futbol dünyasını da derinden etkileyecek gibi görünüyor. Futbolseverler ve Brezilyalı taraftarlar, Neymar'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve sahalara dönmesini dört gözle bekliyor.