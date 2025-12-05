Aliağa FK'nın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu

Aliağa FK'nın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakipleri netleşti

Kura çekimi sonunda B Grubu'nda zorlu eşleşme

Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig, TFF 1. Lig ve alt liglerden gelen toplam 32 takım grup aşamasında mücadele edecek.

İzmir’i temsil eden Aliağa FK, kura sonucu B Grubunda yer aldı. Sarı-siyahlı ekibin grubundaki rakipleri şu şekilde:

Samsunspor, Eyüpspor, Konyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Bodrum FK ve Iğdır FK.

Aliağa FK, grup aşamasındaki ilk maçını deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacak.

Kulüp, kupada İnegöl Kafkas Spor, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar, Serikspor ve son olarak Sivasspor’u eleyerek grup aşamasına yükselmiş; bu sonuçla tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalma başarısı gösterdi.

