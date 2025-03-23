Melikgazi Kayseri Basketbol, Play-Off'a Kalmanın Gururunu Yaşıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 4 yıl aradan sonra play-off'a kalmanın sevinçini yaşıyor.

Başantrenör Emre Özsarı, play-off çeyrek finalde karşılaştıkları Fenerbahçe Opet'i elemek için var güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti. Özsarı, "Fenerbahçe'yi 7 yıl sonra evinde yenen biz olduk. O günkü atmosferle şu anki motivasyonun farklı olacağını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri ekibi, son iki haftada kazandığı galibiyetlerle ligde normal sezonu 8. sırada tamamladı. Özsarı, "Bu iki maçı 3 yabancıyla oynadık. Deplasmanda Nesibe Aydın'ı ve sahamızda Beşiktaş'ı yenerek play-off'a kaldık. Çok mutluyuz" dedi.

Özsarı, bilinçli ve basketbolu seven bir taraftar kitlelerine sahip olduklarını vurgulayarak, bu taraftarın başarının bütçe ve performansla orantılı olduğunu bildiğini belirtti.

Düşük Bütçeyle Yüksek Mücadele

Düşük bütçelerine rağmen ligde iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Özsarı, oyuncularına övgülerde bulundu: "Hem yabancı hem de yerli oyuncular sezon boyunca ellerinden geleni yaptı. Play-off'a kalmak için çok mücadele ettik ve kazandık. İnşallah gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olur ve taraftarlarımıza daha iyi maçlar izletebiliriz."

Fenerbahçe ile eşleşmelerinin zorluğunu da anlatan Özsarı, "Fenerbahçe, koçu, oyuncuları ve taraftarlarıyla çok büyük bir camia. Onların sahasında 7 yıl sonra kaybettikleri maçta galip gelen biz olduk. Ama bu sefer daha farklı bir motivasyonla çıkacaklar. Oyuncu rotasyonlarını buna göre ayarlayacaklardır" diye konuştu.

Mücadele ve Sonuç Önemli Değil

Özsarı, Kayseri temsilcisinin en son 2019-2020 sezonunda 7. sırada tamamlayarak play-off'a kalma başarısı gösterdiğini hatırlatarak, "Sahada mücadele edelim, elimizden geleni yapalım, sonucun ne olduğu önemli değil. Play-off atmosferini yaşamak bizi çok mutlu etti. Düşük bir bütçeyle kurulan takımın play-off'a kalması, gelecek sezon için güvenimizi artıracaktır ve oyuncu transferini kolaylaştıracaktır. Motivasyonumuzu daha fazla artıracaktır" ifadelerini kullandı.

İki takım arasındaki ilk maç, 26 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl sonra play-off'a kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.