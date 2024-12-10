Melikgazi Kayseri Basketbol, Şuğranur Sönmez ile Anlaştı

Melikgazi Kayseri Basketbol, Şuğranur Sönmez'i Renklerine Bağladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 23 yaşındaki Şuğranur Sönmez'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezona ÇBK Mersin'de başlayan 1,83 metre boyundaki forvet oyuncusuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Şuğranur Sönmez'in Performansı

Bu sezon 22 dakika süre aldığı 4 lig maçında 7 sayı kaydeden Şuğranur Sönmez, Melikgazi Kayseri'nin kadrosuna önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.