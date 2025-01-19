Melikgazi Kayseri Basketbol, Tarsus'u Farkla Geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Tarsus'u 77-58 yenerek 3 puan kazandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:54
Melikgazi Kayseri Basketbol, Tarsus'u Farkla Geçti

Melikgazi Kayseri'nin Güçlü Performansı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor ile karşılaştı. Rakibini 77-58 gibi çarpıcı bir skorla mağlup eden Kayseri ekibi, güçlü bir performans sergiledi.

Maçın Detayları

Bu önemli karşılaşmada Melikgazi Kayseri'nin üstün oyunu, takıma 3 puan kazandırdı. Deplasman avantajını iyi değerlendiren Kayseri, rakibine karşı sergilediği etkili hücum ve savunma oyunu ile galibiyete ulaştı.

Önemli Bir Galibiyet

Melikgazi Kayseri Basketbol'un bu zaferi, ligdeki konumunu güçlendirmek adına büyük bir adım oldu. Takım, önümüzdeki haftalarda da bu performansı sürdürmeyi hedefliyor.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Melikgazi Kayseri...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Melikgazi Kayseri Basketbol, Mersin'deki Edip Buran Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Aerial Leann Powers (sağda) ile İlkem Yapı Tarsus Spor'dan Ecem Erk (solda) mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Melikgazi Kayseri...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile Melikgazi Kayseri Basketbol, Mersin'deki Edip Buran Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Aerial Leann Powers (sağda) ile İlkem Yapı Tarsus Spor'dan Ecem Erk (solda) mücadele etti.

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