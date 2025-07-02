Melisa Zobar, 60 Madalyaya Yenilerini Eklemek İçin Çalışıyor

Türkiye'nin Genç Yüzme Yıldızı Melisa Zobar

Tekirdağ'da küçük yaşlarda yüzmeye başlayarak dikkatleri üzerine çeken Melisa Zobar (13), toplamda kazandığı 60 madalya ile dikkat çekiyor. Türkiye şampiyonlukları bulunan Zobar, başarılarını artırmak için azimle çalışıyor.

Uluslararası Başarılar ve Gelecek Hedefleri

Galatasaray Kulübü sporcusu Melisa, 8 yaşında başladığı yüzme serüveninde önemli adımlar atarak bir dizi yarışmaya katıldı. Son olarak Bulgaristan’da yapılan uluslararası yarışmada 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Ağustos ayında gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası için çalışmalarını sürdüren Melisa Zobar, amacının uluslararası şampiyonalarda daha fazla madalya kazanarak kariyerine yeni başarılar eklemek olduğunu belirtti.

Melisa Zobar’ın Hedefleri

Melisa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüzmede daha iyi başarılara imza atmak istiyorum. Beş yıldır bu sporla ilgileniyorum ve bugüne kadar 60 madalya kazandım. Bulgaristan'da kazandığım madalyalar benim için önemli bir deneyim oldu. Ağustos ayındaki Türkiye Şampiyonası’nda da güzel dereceler bekliyorum. Hedefim, yüzmede daha güzel başarılar kazanarak olimpiyatlara katılmak,” dedi.

Yüzme Antrenöründen Olumlu Yorumlar

Yüzme antrenörü Mestan Şentürk, Melisa’nın küçük yaşta önemli başarılar elde ettiğinin altını çizerek, “Melisa, 5 yılda gerçekten çok gelişti. Türkiye şampiyonlukları kazandı ve en son Bulgaristan'da 4 madalya elde etti. Kendisi, Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı sonuçlar elde edecektir.” diyerek gelecekteki başarıları için olumlu yorumlarda bulundu.

Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladığı yüzmede Türkiye şampiyonlukları bulunan ve toplam 60 madalya kazanan Melisa Zobar (13), başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.

Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladığı yüzmede Türkiye şampiyonlukları bulunan ve toplam 60 madalya kazanan Melisa Zobar (13), başarılarına yenilerini eklemek için çalışıyor.